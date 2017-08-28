Вынесено больше 60 приговоров за российскую пропаганду ВКонтакте

Оперативники СБУ также прекратили функционирование 17 интернет-сообществ ДНР и ЛНР в разных регионах Украины

В течение 2014-2017 годов Службой безопасности Украины зарегистрировано 72 уголовных производства против лиц, осуществлявших антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по материалам досудебных расследований СБУ "вынесено больше 60 приговоров лицам, осуществлявшим антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассники".

Оперативники спецслужбы также прекратили функционирование 17 интернет-сообществ ДНР и ЛНР в разных регионах Украины.

Сегодня в СБУ заявили, что в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Пророссийских пропагандистов задержали в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.

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