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Порошенко: Миссия ОБСЕ должна работать круглосуточно без выходных

28.08.2017 17:44
Президент напомнил, что с 25 августа должно действовать "школьное перемирие" - режим прекращения огня, инициатором которого выступила Украина
Порошенко: Миссия ОБСЕ должна работать круглосуточно без выходных
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня круглосуточно семь дней в неделю. Об этом заявил президент Петр Порошенко  после посещения Счастья и Станицы Луганской, где он встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скоординировал деятельность Постоянно действующей миссии ОБСЕ в этих городах.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 09:00 утра и в 18:00 уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал Порошенко.

Президент предложил, чтобы круглосуточно семь дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

"Именно Украина выдвинула инициативу о "школьном перемирии". С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня", - напомнил президент.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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