Порошенко: Миссия ОБСЕ должна работать круглосуточно без выходных

Президент напомнил, что с 25 августа должно действовать "школьное перемирие" - режим прекращения огня, инициатором которого выступила Украина

Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня круглосуточно семь дней в неделю. Об этом заявил президент Петр Порошенко после посещения Счастья и Станицы Луганской, где он встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скоординировал деятельность Постоянно действующей миссии ОБСЕ в этих городах.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 09:00 утра и в 18:00 уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал Порошенко.

Президент предложил, чтобы круглосуточно семь дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

"Именно Украина выдвинула инициативу о "школьном перемирии". С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня", - напомнил президент.

Читайте также: Порошенко в Покровске: Наша цель - мир в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.