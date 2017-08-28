В полиции говорят, что отправили Дыминскому повестку на допрос

Спикер Нацполиции отметил, что следователь может осуществлять вызов для проведения следственных действий разными способами

В полиции утверждают, что отправили повестку на допрос бизнесмену Петру Дыминскому, однако до сих пор он ни разу не явился на проведение следственных действий в полицию. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.



"Относительно заявлений адвоката и получения повестки, то следователь может осуществлять вызов для проведения следственных действий разными способами - путем вручения письменной повестки и через СМИ, по почте и телефону. По этому вопросу могу заверить, что такая повестка гражданину Дыминскому была отправлена", - сказал Тракало.

По его словам, вся страна знает о том, что Дыминского вызывают на допрос.

"И хотелось бы уточнить, что если вся страна знает, что гражданина Дыминского вызывают на допрос, и он перед отлетом за границу устами адвоката обещает, что будет сотрудничать со следствием, а теперь адвокат заявляет, что его не вызвали, то это, наверное, вопрос не повестки, а вопрос совести. Такие заявления не свидетельствуют об уважении к правосудию", - отметил спикер полиции.

Какими будут дальнейшие действия полиции, решит следователь.

"Его (Дыминского, - ред.) могут вызвать или обратиться в суд для получения решения о принудительном приводе. Думаю, о розыске рано говорить, полиция будет действовать в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального кодекса", - сказал Тракало.

Ранее адвокат Дыминского Николай Лысый заявил, что его подзащитный не получал никаких повесток на допрос.

18 августа автомобиль Дыминского попал в ДТП, в котором погибла молодая женщина.

22 августа стало известно, что бизнесмен покинул Украину. На следующий день Геращенко сообщил, что Дыминский не пришел на допрос.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского Андрей Борщ, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля.

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