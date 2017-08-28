"Школьное перемирие": боевики 10 раз открывали огонь

За сегодняшний день зафиксировано два случая открытия боевиками огня из минометов калибра 82 миллиметра

В течение суток 28 августа боевики в Донбассе 10 открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Украинские военные оружие не применяли, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В штабе отметили, что после начала "школьного перемирия", незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения.

"В то же время за сегодняшний день зафиксировано 2 случая открытия огня противником из минометов калибра 82 миллиметра", - сказано в сообщении.

В частности, на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, боевики не прицельно выпустили одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз работали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы террористов.

На приморском направлении ночью боевики применили миномет на подступах к Красногоровке. Кроме того, под обстрелами террористов трижды оказывались опорные пункты ВСУ в окрестностях Водяного.

"Всего с начала суток боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Наши военные оружие не применяли", - отметили в штабе АТО.

Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске и нормандской четверки, с полуночи 25 августа в Донбассе должно было начаться перемирие.

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