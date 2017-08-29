Исчезновение украинца в Беларуси: девушку курировала ФСБ РФ - СМИ

По словам девушки, к которой в Гомель поехал Павел Гриб, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы

Девушка, с которой встречался пропавший гражданин Украины Павел Гриб, призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России, сообщают журналисты ТСН, которые нашли девушку в соцсети.

Выяснилось, что она также находится под следствием по той же статье, что и Гриб - террористическая деятельность.

"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или нечто подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что через разговор с ним тогда и ... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", - рассказала журналистам девушка.

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал. МИД Украины поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов сообщил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего Павла Гриба.

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