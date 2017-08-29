Сутки в АТО: потерь среди военных нет, 19 обстрелов боевиками

В районе Авдеевской промзоны террористы выпустили по украинским позициям четыре мины калибра 82 мм

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Учитывая прямую угрозу жизни военных, силы АТО четыре раза открывали ответный огонь", - отметили в пресс-центре.

Потерь среди украинских военных нет.

В районе Авдеевской промзоны с 18:00 и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22:00 они выпустили по украинским позициям четыре мины калибра 82 мм.

На донецком направлении факты применения боевиками оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

С начала суток 28 августа подконтрольные Кремлю боевики в Донбассе 10 раз открывали провокационный огонь по позициям ВСУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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