Сутки в АТО: потерь среди военных нет, 19 обстрелов боевиками
За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Учитывая прямую угрозу жизни военных, силы АТО четыре раза открывали ответный огонь", - отметили в пресс-центре.
Потерь среди украинских военных нет.
В районе Авдеевской промзоны с 18:00 и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22:00 они выпустили по украинским позициям четыре мины калибра 82 мм.
На донецком направлении факты применения боевиками оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.
На приморском направлении вечером террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.
На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.
С начала суток 28 августа подконтрольные Кремлю боевики в Донбассе 10 раз открывали провокационный огонь по позициям ВСУ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте также: Порошенко: Миссия ОБСЕ должна работать круглосуточно без выходных
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:45
-
вчера
19:35
-
вчера
19:13
-
вчера
18:21
-
вчера
17:32
Новости партнеров
- 34242
- 30900
- 20704
- 19124
- 17780