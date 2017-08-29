Найти тела через три года после Иловайска все сложнее - волонтер

Руководитель миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин сетует, что официальные поисковые работы приостановлены, так как "поддержки никакой нет"

Спустя три года после Иловайской трагедии поиски останков погибших бойцов и их опознание проводить все сложнее, так как очевидцев тех событий становится "все меньше". Об этом в эфире канала 112 Украина рассказал глава волонтерской поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин.

"Мы начали работы 22 сентября 2014 года - по горячим следам тих событий. Начали со Степановки и понемногу переместились в сам Иловайск. На ноябрь, насколько я помню, нам удалось вывезти 160 тел и фрагментов тел", - сообщил он.

После этого первого этапа, говорит Жилкин, "работы прибавилось" из-за дебальцевского выхода, боев за Донецкий аэропорт и ситуации на других участках фронта, однако поисковая миссия не прекращает работать на подконтрольных Украине местах боев 2014 года.

"Я знаю, что больше 100 (неидентифицированных тел, - ред.) точно есть, это те тела, которые нам удалось не только вывезти, а за весь этот период, и большинство из них относится к 2014 году. После трех лет уже гораздо труднее… Свидетелей становится все меньше", - сказал он.

По словам волонтера, их миссия на горячую линию "принимает звонки" с временно оккупированной территории, а также ведет электронную базу данных, которая в будущем может пригодиться для поисковых работ.

Жилкин посетовал, что официальные поисковые работы приостановлены, так как "поддержки никакой нет, ее особо и не было - от государства, она проявлялась только в лице военно-гражданского сотрудничества".

Интервью с Жилкиным за ноябрь 2014 года можно почитать здесь.

Читайте также: Медаль выдала российского десантника в Иловайске: расследование

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.





Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

Спецпроект LIGA.net: "В окружении в Иловайске нам говорили: вы паникеры, всё хорошо"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.