В Мариуполе судмедэксперты за взятки выдавали справки о смерти

Полицейские задержали двух судмедэкспертов по подозрению в получении взяток, отметили в Нацполиции

В Мариуполе Донецкой области сотрудники Нацполиции и прокуратуры разоблачили двух должностных лиц Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которые в течение 2017 требовали от родных умерших взятки в сумме шесть тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Злоупотребляя своим служебным положением, врачи СМЕ по предварительному сговору требовали с родственников умерших неправомерную выгоду за выполнение своих прямых обязанностей.

Вскрытие тела и выдачу справки, необходимой для дальнейшего получения свидетельства о смерти и погребения человека, делали только при условии предоставления взятки.

"Такса была фиксированной - от трех до шести тысячи гривень. По предварительным данным, граждан, не имевших необходимой суммы, отправляли "собирать" ее. Полицейскими задержаны двое судмедэкспертов. Во время санкционированного обыска в их служебных кабинетах изъяты денежные средства, полученные преступным путем", - отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет с лишением права занимать должности и конфискацией имущества.

Читайте также: Военного задержали на взятках 60 тыс грн: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.