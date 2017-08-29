Под Днепром четверо детей пострадали от взрыва боеприпаса

Взрыв произошел в момент, когда дети играли во дворе

В Подгородном Днепропетровской области в результате взрыва неустановленного боеприпаса четверо детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, дети в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе. По словам очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения.

Двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии: у одного ребенка - осколочные ранения живота, другому оторвало конечность. Двоим другим также оказывается медицинская помощь, отметили в полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте происшествия работают следователи, взрывотехники и полицейские ювенальной превенции.

9 августа 2017 года в Запорожской области в результате взрыва неустановленного предмета погиб семилетний мальчик.

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