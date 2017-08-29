СБУ просят разъяснить ситуацию с испанскими журналистами

Министерство информационной политики обеспокоено ситуацией с Антонио Памплиегу и Мануэлем Анхелем Састре

Министерство информационной политики обеспокоено ситуацией с запретом въезда в Украину испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре. Об этом говорится в заявлении МИП.



"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ", - сказано в сообщении.

Ведомство направило обращение в соответствующие силовые органы, включая СБУ с просьбой предоставить детальное разъяснение по ситуации с журналистами.

Ранее испанское издание Еl Мundо сообщило, что два испанских журналиста, которые писали о войне в Донбассе, 24 августа сразу же по прилету в Украину были выдворены из страны в Нидерланды с запретом на въезд до 2020 года. Репортеров обвинили в распространении фейков о действиях украинской армии.

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