Источники LIGA.net в нескольких школах города отметили, что премию перед началом нового учебного года получат не все учителя

Во временно оккупированном Луганске боевики решили сэкономить на учителях, ограничив выплаты им премии накануне 1 сентября. По словам учителей нескольких школ, "о таком нововведении их предупредили на днях".

"К началу учебного года учителям дадут премии, но 100% получат те, кто нигде не "провинился", т.е. если у тебя были больничные листы, то премию дадут частично, если ты имеешь не полную нагрузку, тоже получишь какую-то часть", - сказал LIGA.net учитель одной из школ Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, в случае, если имеются нарушения, то тогда получение премии будет на усмотрение так называемой администрации школы.

"Если учитель рассчитался в конце учебного года, то премия вообще не положена. Вот, как решили "поддержать" учителей", - подчеркнул он.

В администрации другой школы эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net.

"Количество часов по русскому языку и литературе увеличили с сентября. По украинскому языку оставили на уровне прошлого года", - отметил Александр.

Отметим, что средняя зарплата учителя составляет 7 тыс 500 рублей при нагрузке 18 часов неделю. Сумма премии предусматривалась в размере месячного оклада.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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