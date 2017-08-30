В Донбассе наемники пишут рапорта об увольнении - ГУР

По данным украинской разведки, зафиксированы факты написания рапортов об увольнении террористами в Новоазовске

Боевики в оккупированном Донбассе дезертируют и оставляют свои позиции. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Продолжаются самовольные оставления подразделений и написания рапортов об увольнении террористами 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, с целью избежания ответственности за провалившуюся работу с личным составом и сокрытие реального количества дезертиров, "командование" частей использует практику освобождения боевиков, самовольно оставивших подразделения, предварительной датой.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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