В Киеве двух экстремалов ударило током на крыше поезда

Столичные спасатели сняли двух подростков с крыши железнодорожного вагона, который находился под напряжением

Двое подростков залезли на крышу поезда по перевозке машин, где их ударило током, поскольку вагон находился под напряжением. Один получил 30% ожогов тела, другой - ожоги рук. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщение о ЧП на ул. Евгения Маланюка, 115, поступило вечером 29 августа в Киевскую службу спасения. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что после поражения током подростки остались лежать на вагоне, что затрудняло спасение.

После того как пострадавших сняли с крыши вагона, их передали врачам.

"В погоне за экстремальными ощущениями и ради новых селфи очень много подростков и молодых людей залезают на вагоны, находящихся под напряжением. К сожалению, большинство таких случаев заканчивается летально. Количество так называемых зацеперов не уменьшается", - отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства КГГА Роман Ткачук.

Киевская служба спасения предупреждает, что напряжение на железнодорожном транспорте составляет 25 тысяч вольт, что представляет большую угрозу жизни и здоровью людей.

4 августа сообщалось о том, что в Киевской области подросток погиб, пытаясь сделать селфи на крыше поезда.



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