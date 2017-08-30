Дело Дыминского: Аваков рассказал о результатах экспертизы ДНК

Министр Арсен Аваков заявил, что по результатам экспертизы ДНК, в машине следы одного человека, и это не следы того, кто признал себя виновным

Экспертиза по делу бизнесмена Петра Дыминского подтвердила, что за рулем во время смертельного ДТП был не охранник бизнесмена, который взял на себя вину. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не руковожу следствием. Но на сегодняшний день мне известно, что экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем. Все остальные следственные действия будут проведены в соответствии с законом", - сказал он.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль владельца ФК Карпаты Петра Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

23 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского Андрей Борщ на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля.

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