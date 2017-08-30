Глава ячейки Радикальной партии в Фастове задержан на взятке

В прокуратуре сообщают, что глава земельной комиссии Фастовского горсовета, член Радикальной партии, требовал взятку у главы религиозной организации

Сегодня был задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство $70 тыс взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством).

"Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии "Радикальная партия О.Ляшко", председатель земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере $70 тыс за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га", - говорится в сообщении.

Сарган добавила, что подозреваемый был задержан после получения части неправомерной выгоды в сумме $15 тыс.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 августа 2017 года сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и прокуратуры АР Крым поймали на коррупции председателя конкурсной комиссии одного из департаментов Киевской государственной городской администрации.

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