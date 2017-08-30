В зоне АТО без вести пропавшими считаются более 400 человек - МИД

Поиски без вести пропавших украинцев невозможны из-за преград российских наемников в Донбассе, заявляют в украинском министерстве

В зоне проведения АТО без вести пропавшими считаются более 400 человек. Об этом сообщает МИД со ссылкой на данные Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО.

Поиски без вести пропавших украинцев невозможны из-за преград российских наемников в Донбассе, уточняют в ведомстве. Кроме того, боевики препятствуют деятельности международных гуманитарных организаций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Страна-агрессор также массово нарушает права человека и в аннексированном Крыму, где оккупационные власти похищают и преследуют украинцев, в том числе, крымских татар.

Ранее сегодня глава СНБО Александр Турчинов сообщил, что консультации по проекту закона о деоккупации Донбасса будут завершены до начала новой сессии Верховной Рады.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.