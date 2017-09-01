ООН направила в оккупированный Донбасс семь грузовиков гумпомощи

Жителям оккупированной Луганской области передали более 41 тонны гигиенических наборов и наборов для раннего детского воспитания

Организация объединенных наций направила на неподконтрольные территории Луганской области гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд к неконтролируемой территории последовали семь грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонны", - говорится в сообщении.

10 августа 2017 года Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям.

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