"Школьное перемирие" в Донбассе уже закончилось - Хуг

В ОБСЕ отмечают, что сейчас стороны конфликта в Донбассе вернулись к "обычному" состоянию в отношении обстрелов

С помощью "школьного перемирия" удалось только сделать паузу в военных действиях в Донбассе, но не прекратить их полностью. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Сейчас стороны вернулись к "обычному" состоянию в отношении обстрелов, отметил Хуг, добавив, что силы АТО и боевики "так и не смогли достичь режима полного прекращении огня".

"В пятницу, в первые сутки с момента возобновления обязательства о прекращении огня, миссия зафиксировала снижение количества нарушений по сравнению с предыдущим днем на 53%", - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ.

Количество обстрелов постепенно снова начало расти, и в воскресенье СММ зафиксировала 151 нарушение, в понедельник - 173, во вторник - 431, в среду - 186.

23 августа 2017 года сообщалось, что участники трехсторонней группы в Минске договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

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