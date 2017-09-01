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Одессит по почте отправлял иностранцам оружие из зоны АТО - СБУ

01.09.2017 15:32
Клиентов он находил по интернету в странах Западной Европы и Северной Америки
Одессит по почте отправлял иностранцам оружие из зоны АТО - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, житель Одессы скупал в нескольких областях Украины вывезенное из зоны АТО огнестрельное оружие. Через интернет он подыскивал клиентов в странах Западной Европы и Северной Америки. По данным СБУ, злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде.

В ведомстве сообщили, что сотрудники спецслужбы задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок.

Оперативники СБУ задержали нелегального торговца в одном из одесских почтовых отделений при очередной попытке послать посылку с деталями оружия.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих к нему. Изъятое отправлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) УК. 

В августе Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала 37-летнего мужчину в поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области при попытке продать четыре гранатомета РПГ-26. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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