В зоне АТО погиб доброволец из Николаевской области

Боец Украинской добровольческой армии Геннадий Левицкий погиб 30 августа под Марьинкой Донецкой области

30 августа в зоне АТО, в районе Марьинки, погиб боец Украинской добровольческой армии Геннадий Левицкий. Об этом сообщает пресс-служба РГА Домановского района Николаевской области, уроженцем которого был погибший.

"Со скорбью в сердце сообщаем, что 30 августа 2017 года, во время защиты суверенитета Украины в зоне проведения антитеррористической операции у населенного пункта Марьинка Донецкой области, погиб уроженец с. Марьивка Домановского района Левицкий Геннадий Николаевич", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Левицкий дважды проходил службу в 28 отдельной механизированной бригаде в зоне АТО. Демобилизовался в 2016 году, но потом снова пошел служить - добровольцем в Украинскую добровольческую армию.





Фото: domanivka.mk.gov.ua

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