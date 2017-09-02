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На окраине Станицы Луганской подорвалась местная жительница

02.09.2017 15:45
Женщина собирала дрова в лесополосе. Ее с травмами госпитализировали
На окраине Станицы Луганской подорвалась местная жительница
Фото: EPA

1 сентября на окраине Станицы Луганской в лесополосе подорвалась местная жительница. Об этом сообщает Станично-Луганская РГА.

Женщина 1963 года рождения собирала дрова и подорвалась на неустановленном предмете.

У нее минно-взрывная травма, осколочные ранения мягких тканей и нижних конечностей. Женщину госпитализировали в районную больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. 

28 августа в районе временно оккупированного села Красный Яр Луганской области местный житель подорвался на растяжке. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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