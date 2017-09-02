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Полиция подтвердила похищение местного жителя в Станице Луганской

02.09.2017 16:12
Полиция установила, что 22-летнего местного жителя похитили 31 августа около 06:00
Полиция подтвердила похищение местного жителя в Станице Луганской
Фото: ГСЧС

Полиция подтвердила, что на КПВВ Станица Луганская боевики незаконно похитили 22-летнего местного жителя. 

После проверки ранее опубликованной информации, полиция установила, что 31 августа 06:00 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения и уже на неподконтрольной территории его похитили боевики. 

Факт внесен в ЕРДР, его квалифицировали по ст.146 УК - незаконное лишение свободы или похищение человека. 

Ранее Харьковская правозащитная группа сообщила, что похищен Николай Петухов, житель села Верхняя Ольховая, который подрабатывал грузчиком на КПВВ Станица Луганская.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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