Число заложников в Донбассе увеличилось до 144 человек - СБУ

По информации СБУ, за последние дни цифра выросла из-за того, что террористами были задержаны обычные гражданские лица

В заложниках у боевиков незаконных формирований на востоке Украины находятся 144 украинца. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"На сегодняшний день заложниками считаются 144 человека. За последние дни цифра выросла именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские лица... Им инкриминируют надуманные обвинения в шпионаже и других преступлениях, которых они не совершали", - уточнил Тандит.

Что касается похищенного террористами жителя с. Верхняя Ольховая Станично-Луганского района Петухова Николая, то его внесут в список пленных, если будет подтверждающая информация о том, что он живой и находится в руках незаконных бандформирований. "Будем требовать его освобождения... Пока мы не знаем, где находится Николай", - заявил советник председателя СБУ.

1 сентября 2017 года правозащитники сообщили о том, что на КПВВ Станица Луганская в Луганской области боевики похитили местного жителя 1995 года рождения - Николая Петухова. Сегодня полиция подтвердила эту информацию. Факт внесен в ЕРДР, его квалифицировали по ст.146 УК - незаконное лишение свободы или похищение человека.

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