Боевики обстреляли пропускной пункт Станица Луганская

Силы АТО были готовы на огневой ответ, но не открывали огонь, чтобы не обострять ситуацию

Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

В воскресенье, 3 сентября, в 21:15 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Несмотря на готовность открыть ответный огонь, подразделения сил АТО не отвечали на обстрелы. 31 августа на КПВВ Станица Луганская боевики незаконно похитили 22-летнего местного жителя - Николай Петухов, житель села Верхняя Ольховая, подрабатывал грузчиком на пропускном пункте. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



ЛIГАБiзнесIнформ

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