Боевики обстреляли пропускной пункт Станица Луганская
04.09.2017 00:28
Силы АТО были готовы на огневой ответ, но не открывали огонь, чтобы не обострять ситуацию
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook
В воскресенье, 3 сентября, в 21:15 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Несмотря на готовность открыть ответный огонь, подразделения сил АТО не отвечали на обстрелы.
31 августа на КПВВ Станица Луганская боевики незаконно похитили 22-летнего местного жителя - Николай Петухов, житель села Верхняя Ольховая, подрабатывал грузчиком на пропускном пункте.
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