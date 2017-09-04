USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Боевики обстреляли пропускной пункт Станица Луганская

04.09.2017 00:28
Силы АТО были готовы на огневой ответ, но не открывали огонь, чтобы не обострять ситуацию
Боевики обстреляли пропускной пункт Станица Луганская
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

В воскресенье, 3 сентября, в 21:15 боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Несмотря на готовность открыть ответный огонь, подразделения сил АТО не отвечали на обстрелы.

31 августа на КПВВ Станица Луганская боевики незаконно похитили 22-летнего местного жителя - Николай Петухов, житель села Верхняя Ольховая, подрабатывал грузчиком на пропускном пункте.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 