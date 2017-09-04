В оккупированной Брянке боевики запретили ОБСЕ общаться с врачами

По словам наблюдателей, медперсонал больницы отказался предоставить информацию о жертвах среди местных жителей

Во временно оккупированной Брянке медикам боевики запретили общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Когда наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди местных жителей в больнице в Брянке (46 км к юго-западу от Луганска, - ред.), медперсонал отказался предоставить СММ какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам ЛНР в Луганске", - отметили в пресс-службе.

Пророссийский наемник и командир пожарной бригады в Брянке по отдельности сообщили наблюдателям, что трое спасателей получили ранения, когда их машина наехала на взрывное устройство в пгт Вергулевка, где они пытались ликвидирвоать пожар.

Собеседники отказались предоставить информацию о пострадавших и порекомендовали команде миссии обратиться к боевикам террористической организации ЛНР.

7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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