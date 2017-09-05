Раненого на военных учениях оператора ТВ не признают потерпевшим

Пострадавшего Вячеслава Волка военная прокуратура отказалась признать потерпевшим по делу по статье "халатное отношение к военной службе"

Защита криворожского телеоператора Вячеслава Волка, получившего ранение во время военных учений, обжалует непризнание его потерпевшим по одному из производств, открытых по факту инцидента. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Максим Гореликов, передает Радио Свобода.

По словам юриста, на свое обращение в военную прокуратуру Криворожского гарнизона Южного региона о признании Волка потерпевшим он получил официальный отказ.

Как рассказал адвокат, по факту ранения оператора на учениях начаты три уголовных производства.

Два из этих производств открыты по статьям 128 (причинение телесных повреждений по неосторожности) и 263 УК (незаконное обращение с оружием). "По этому делу вопросов нет, его ведет полиция города (Кривого Рога - ред.), мы там признаны потерпевшей стороной", - отметил Гореликов.

В рамках третьего производства, открытого по статье 425 УК (халатное отношение к военной службе), прокуратура должна расследовать действия военнослужащих, которые организовывали данные обучения.

"По этому делу нас не признают потерпевшей стороной. Мы считаем, что это нарушение наших прав, ведь действия военных привели к тяжелым последствиям", - подчеркнул адвокат.

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Гореликов добавил, что обжаловать постановление следователя военной прокуратуры он будет в суде, как только получит его текст, пока что у защиты есть только письмо-ответ.

В военной прокуратуре Криворожского гарнизона это сообщение пока не комментируют.

6 июля 2017 года в Кривом Роге во время военных учений ранили оператора телеканала Первый Криворожский Вячеслава Волка. Инцидент произошел в ходе съемок постановочного кадра. В ВСУ заявили, что Волка якобы ранил мужчина, участвовавший в учениях как волонтер. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Сейчас пострадавший оператор проходит лечение в Военно-медицинском центре Западного региона во Львове.

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