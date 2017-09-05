Клых находится в психиатрической больнице Магнитогорска

Российский омбудсмен утверждает, что Клых был госпитализирован по собственному письменному согласию

Украинский политзаключенный Станислав Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогороськ Челябинской области, РФ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Валерии Лутковской.

О том, что Клых, по состоянию на 4 сентября, находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарного часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний" сообщила на запрос Лутковской российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен также утверждает, что Клых был госпитализирован по собственному письменному согласию.

"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - отмечаетс Москалькова в своем письме.

На днях появилась информация о том, что Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. При этом ни адвокат, ни родственники украинца не знают, в какую именно больницу и по какой причине его перевели.

Лутковская обратилась к Москальковой с просьбой установить местонахождение Клыха.

Ранее сообщалось о проблемах с психическим здоровьем у украинца.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.