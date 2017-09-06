В оккупированном Донецке задержали 579 человек - ИС
В Донецке с 2 по 5 сентября боевики террористической организации ДНР задержали 579 человек. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
"Данные мероприятия проводились ночью под легендой "борьбы с украинскими диверсантами". Задержаны 579 человек, из них 373 по состоянию на утро 6 сентября были отпущены из районных отделов "полиции", остальные остаются под стражей", - отмечается в сообщении.
По данным военной агентуры, в Куйбышевском так называемом районном отделе полиции "такса" за освобождение составляет $200.
Комендантский час в городе действует с 23:00 до 06:00.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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