РФ в Донбассе тестирует новое оружие для других конфликтов - ГУР

Весь спектр беспилотников, а также устройств РЭБ и РЭР российского производства был опробован на востоке Украины, отметили в разведке

Российская Федерация на оккупированных территория Донбасса использует наиболее современное вооружение. Об этом в интервью Армия FМ заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы должны понимать, что бюджетные потенциалы России и Украины очень разные. Но Россия пытается на нашей территории испытывать наиболее новые образцы, чтобы брать их на вооружение и использовать в других конфликтах, например, в Сирии. Мы должны сделать все, чтобы не отстать от них в техническом плане. Чтобы выявить это, нужны современные средства разведки", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах.

"Весь спектр беспилотных летательных аппаратов, например, "Форпост", "Орлан-10", "Дозор" и другие тактического уровня были опробованы на нашей территории. Это современные средства радиоэлектронной разведки и борьбы - "Житель", "Свет КУ", "Красуха" - все, что есть на вооружении РФ было у нас. Я не говорю о снарядах, боеприпасах, стрелковом вооружении", - уточнил Скибицкий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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