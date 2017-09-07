В Ровенской области отравились 16 первоклассников
В поселке Заречное Ровенской области с острой кишечной инфекцией госпитализировали 14 учеников первых классов. Еще двое отказались от стационарного лечения, сообщает Госпродпотребслужба.
Все пострадавшие - первоклассники общеобразовательной школы-гимназии. В пищеблоке обнаружили ряд нарушений. В частности, бы недостаточное количество холодильников, не было термометров, нарушались правила обработки яиц, мойки в мясном цехе не были подключены к канализации.
Также не было достаточного количества стеллажей для хранения посуды и инвентаря для уборки.
Работу пищеблока учебного заведения временно остановили, пока не будут устранены все недостатки.
5 сентября в городе Каменское Днепропетровской области была зафиксирована вспышка отравления среди школьников. Семеро учеников одной школы, у которых наблюдались симптомы пищевого отравления, накануне ели в школьной столовой.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:59
-
вчера
19:11
-
вчера
18:22
-
вчера
17:01
-
вчера
17:21
Новости партнеров
- 36237
- 15672
- 10955
- 10247
- 9316