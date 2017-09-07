В Ровенской области отравились 16 первоклассников

Проверка показала, что в пищеблоке учебного заведения есть ряд нарушений хранения и приготовления еды

В поселке Заречное Ровенской области с острой кишечной инфекцией госпитализировали 14 учеников первых классов. Еще двое отказались от стационарного лечения, сообщает Госпродпотребслужба.



Все пострадавшие - первоклассники общеобразовательной школы-гимназии. В пищеблоке обнаружили ряд нарушений. В частности, бы недостаточное количество холодильников, не было термометров, нарушались правила обработки яиц, мойки в мясном цехе не были подключены к канализации.



Также не было достаточного количества стеллажей для хранения посуды и инвентаря для уборки.



Работу пищеблока учебного заведения временно остановили, пока не будут устранены все недостатки.

5 сентября в городе Каменское Днепропетровской области была зафиксирована вспышка отравления среди школьников. Семеро учеников одной школы, у которых наблюдались симптомы пищевого отравления, накануне ели в школьной столовой.

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