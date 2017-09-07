Остался без ног: в Донбассе у мужчины в руках взорвался боеприпас

По месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили гранаты и взрыватели, которые относятся к категории запрещенных к транспортировке

В Новоайдарском районе Луганской области во время разбора боеприпаса пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области в Facebook.

"В руках 38-летнего жителя села Дмитровка Новоайдарского района взорвался боеприпас, который он пытался разобрать. С тяжелыми телесными повреждениями мужчина госпитализирован в больницу", - отметили в пресс-службе.

По месту его проживания обнаружены еще взрывоопасные предметы.

Во время осмотра места происшествия полицией было обнаружено еще взрывоопасные предметы: две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрыватели РГН - 2Н, выстрел ГП - 25П, выстрел реактивной гранаты РПГ-26 .





Мужчину госпитализировали в больницу, медики поставили диагноз: травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото-резаные раны лица, травматическая ампутация верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическая ампутация 3, 4 пальцев правой руки, травматическая ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища.

По заключению взрывотехников ГУ НП в Луганской области эти взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных к транспортировке.

На основании этого, их обезвреживание запланировано на определенное время. В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники Новоайдарского отдела полиции.

По данным фактам открыты уголовные производства по статьям 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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