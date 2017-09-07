Прокуратура объявила подозрение главарю боевиков "Французу": фото

Уроженец Донецка состоит в рядах террористов с августа 2014 года, также является псевдодепутатом фейкового парламента боевиков ДНР

Одному из главарей боевиков террористической организации ДНР, подконтрольной Кремлю, и псевдодепутату их фейкового парламента объявлено о подозрении в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации следствия, в августе 2014 года 35-летний уроженец Донецка добровольно вступил в ряды боевиков, став главарем незаконного вооруженного формирования "отряд Легион" и получив прозвище "Француз".

"За время существования "отряд Легион" под его руководством участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого аэропорта, вблизи Старобешево, Дебальцево, Логвиново и на территории Шахтерского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре 2014-го подозреваемый был "избран" псевдодепутатом от фейковой политсилы Донецкая республика, а в декабре того же года его "назначили" так называемым замглавы комитета по здравоохранению, охране материнства и детства.

"Сообщник боевиков участвует в разработке и дальнейшем принятии документов по вопросам регулирования работы медучреждений на захваченной боевиками территории Донбасса", - отмечают в прокуратуре.

Также в апреле 2016-го террорист был "назначен" "председателем" так называемой временной комиссии "Народного совета ДНР", которая занимается вопросами передачи рынков "в государственную собственность" и за время работы которой под контроль боевиков перешли почти 80 рынков в ОРДО.

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"Поскольку человек продолжает работать на террористов, ему официально объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, однако, судя по всему, речь идет о боевике Сергее Завдовееве.

Сергей Завдовеев (фото - информресурс боевиков)

В августе 2017 года к шести годам тюремного заключения были приговорены двое мужчин, которые по заданию кураторов из террористической организации ЛНР планировали теракты в Днепропетровской области.

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