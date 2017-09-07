Бизнесмены нелегально поставляли продукты в ОРДО - СБУ
Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили две коммерческие структуры на нелегальной поставке продуктов террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмены из Харькова и Киева наладили поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой области под видом экспорта в другие страны.
"По фиктивным договорам дельцы якобы отгружали продукцию в "третьи страны", которые через Россию попадали на временно неконтролируемые Украиной территории Донбасса", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что злоумышленники планировали вывезти продуктов на более чем 7,5 миллионов гривень.
"Решением суда два директора коммерческих структур признаны виновными в совершении преступления. По материалам СБ Украины дельцами в бюджет возвращено более пятнадцати миллионов гривень", - сообщили в СБУ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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