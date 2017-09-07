Боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой: погиб военный

Кремлевские наемники с начала суток дважды вели огонь по Авдеевской промзоне, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

В результате обстрела боевиками гибридной армии РФ позиций ВСУ в Авдеевской промзоне погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, с начала текущих суток, 7 сентября, в окрестностях Зайцево на донецком направлении террористы трижды открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один военнослужащий", - говорится в сообщении.

На приморском направлении около 12:00 кремлевские наемники выпустили четыре 82-мм мины и вели огонь из гранатометов по позициям сил АТО возле Марьинки. Кроме того, в районе Водяного военные дважды подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкино подконтрольные Кремлю бандформирования обстреляли укрепления ВСУ из стрелкового оружия.

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На луганском направлении зафиксирован факт применения боевиками 120-мм миномета неподалеку от Лобачево.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии в Донбассе, сообщили в штабе АТО.

6 сентября 2017 года трехсторонняя контактная группа на очередном заседании в Минске отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября в Донбассе зафиксировано наименьшее количество обстрелов, начиная с 2015 года.

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