В Харьковской области военные открыли огонь по частному самолету
В Харьковской области частный самолет пролетел на воинской частью в городе Балаклея, военные открыли по нему огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
"5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект", - сказано в сообщении.
По данным полиции, военнослужащие произвели в его сторону несколько выстрелов из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщивка Балаклейского района.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности полетов и пролетел над территорией воинской части.
Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК.
Сегодня в Британии в аэропорту взорвался легкомоторный самолет, пилот погиб.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:10
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:57
Новости партнеров
- 30017
- 17203
- 13427
- 11610
- 10581