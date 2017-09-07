В Харьковской области военные открыли огонь по частному самолету

38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "НАРП-1", пролетел над воинской частью в Балаклее

В Харьковской области частный самолет пролетел на воинской частью в городе Балаклея, военные открыли по нему огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект", - сказано в сообщении.

По данным полиции, военнослужащие произвели в его сторону несколько выстрелов из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщивка Балаклейского района.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК.

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