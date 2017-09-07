Во Львовской области покончила с собой молодая певица

Полиция открыла уголовное производство

6 сентября умерла молодая певица из Буска Львовской области Марианна Грушицкая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

По словам депутата, "она была талантливой вокалисткой, руководителем детского ансамбля Цветы надежды, много лет выступала на районной и областной сцене".

Жукровский отметил, что в последнее время Грушицкая проводила много патриотических и благотворительных мероприятий.

Вместе с тем, представитель ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила в комментарии ZIK, что в Буске 22-летняя жительница покончила жизнь самоубийством.

По ее словам, в полицию обратился житель Буского района, который сообщил, что нашел свою сестру на чердаке дома без признаков жизни.

"Предварительно - девушка покончила жизнь самоубийством через повешение. Признаков насильственной смерти не обнаружено ", - сообщила Добровольская.

По данному факту полиция проводит расследование. Открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в кульминационный момент фестиваля Burning Man 2017 в США произошла трагедия: проживающий в Швейцарии 41-летний американец Джоэл Митчелл прорвался сквозь цепь охранников, забежал в пылающий арт-объект и сгорел.

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