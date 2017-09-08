Боевики угрожают бизнесменам в оккупированном Донецке - ИС

По данным военной агентуры, поборы террористов с предпринимателей составили от одной до восьми тысячи рублей

В оккупированном Донецке боевики ввели поборы под предлогом финансирования мероприятий с участием ветеранов для бизнесменов. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Ранее так называемые представители районных администраций террористической организации ДНР дли указание своим сотрудникам "проконтролировать сбор средств" с представителей малого бизнеса.

"ФЛП-1 тыс руб, другие предприятия от 10 работников - от 3 тыс до 8 тыс руб для поздравления ветеранов и покрытия расходов на празднование "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", которое будет отмечаться 8 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

В случае отказа предпринимателей предоставлять средства, бизнесменам угрожали "налоговыми" и другими проверками, с последующим прекращением их коммерческой деятельности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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