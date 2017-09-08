На Буковине таможенники за взятки пустили 800 авто на еврономерах

У одного из фигурантов открытого уголовного производства по месту жительства изъяли более $100 тыс, €4 тыс и оружие

На Буковине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали преступную схему, организованную должностными лицами международного автомобильного пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За беспрепятственный ввоз на территорию Украины автомобилей в иностранной регистрации, должностные лица требовали по $200 за один автомобиль. Правоохранители изъяли более $200 тыс, задержаны пятеро человек", - сказал заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.





Среди задержанных - руководитель структурного подразделения и два инспектора таможенного пункта пропуска

Правоохранители установили, что должностные лица таможенного пункта пропуска организовали преступную схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили автомобили иностранной регистрации. Все транспортные средства были оформлены на подставных лиц.





В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры в Черновицкой области задокументировали получение злоумышленниками 25 тыс взятки.

"В схеме были задействованы начальник одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме только в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам заместителя Купранца, 6 сентября оперативники с привлечением спецназа КОРД провели 14 обысков.

На таможне правоохранители обнаружили более $4 тыс и 23 тыс грн. У одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более $100 тыс, €4 тыс и оружие.

"Полицейские изъяли черновые записи, свидетельствующие о миллионных прибылях задержанных. В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределения взяток других работников таможни, в том числе ее руководства", - сказали в пресс-службе.





Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

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