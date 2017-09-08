Под обстрел боевиков днем попали ремонтники в Станице Луганской

Во время обстрела никто из рабочих не пострадал

Боевики сегодня днем обстреляли дома мирных жителей в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.

"С 09:30 рабочие предприятия, во время проведения восстановительных работ на крыше здания КП Станично-Луганское РБТИ были обстреляны боевиками из стрелкового оружия. В связи с угрозой жизни, проведение восстановительных работ было приостановлено", - отмечается в сообщении.

Во время обстрела никто из рабочих не пострадал.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Что происходит на линии разграничения в Станице: фоторепортаж

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.