В Луганской области директор профлицея трудоустраивал за взятку
В Луганской области полиция задержала руководителя профессионального лицея за трудоустройство местных жителей за деньги, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Директор лицея был задержан в своем кабинете. Деньги он требовал от местных жителей за их трудоустройство. Как сообщают в полиции, он брал по 5 тыс гривень с каждого человека.
Правоохранители задокументировали четыре факта получения им неправомерной выгоды на общую сумму в 20 тыс гривень.
Директору лицея грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Ранее сегодня сообщалось, что на Буковине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали преступную схему, организованную должностными лицами международного автомобильного пункта пропуска.
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