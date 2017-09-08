В Луганской области директор профлицея трудоустраивал за взятку

В полиции сообщают, что директор лицея требовал по 5 тыс гривень с человека за трудоустройство

В Луганской области полиция задержала руководителя профессионального лицея за трудоустройство местных жителей за деньги, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Директор лицея был задержан в своем кабинете. Деньги он требовал от местных жителей за их трудоустройство. Как сообщают в полиции, он брал по 5 тыс гривень с каждого человека.

Правоохранители задокументировали четыре факта получения им неправомерной выгоды на общую сумму в 20 тыс гривень.

Директору лицея грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сегодня сообщалось, что на Буковине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали преступную схему, организованную должностными лицами международного автомобильного пункта пропуска.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.