Взрыв автомобиля в центре Киева: все подробности и версии

Личный враг Кадырова, борец с путинским режимом, на жизнь которого трижды совершались покушения. Кто погиб в центре Киева и какие выдвигаются версии

8 сентября в районе Бессарабского рынка в центре Киева произошел взрыв автомобиля Toyota Camry, в котором находились трое пассажиров: мужчина, женщина и ребенок. Мужчина погиб, женщина и ребенок - госпитализированы. Кем был погибший и какие версии о происшествии уже выдвинули украинские спецслужбы - в обзоре LIGA.net.

Что произошло

Взрыв автомобиля произошел между ул. Бассейной и Большой Васильковской 8 августа около 18:08 (согласно показателю времени на видеорегистраторе, зафиксировавшем момент взрыва). Сработало мощное взрывное устройство - транспортное средство было практически полностью уничтожено. Но каким именно образом устройство привели в действие пока не установлено. Сразу после взрыва стало известно, что автомобиль имел грузинскую регистрацию.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Наталью (так, по данным СМИ, зовут женщину, находившуюся в автомобиле) госпитализировали с тяжелыми травмами и ранениями. 10-летняя девочка почти не пострадала, сообщили медики Охматдета. Журналистам удалось выяснить, что женщина и ребенок не являются родственниками погибшего - за Натальей после взрыва приехал ее муж и сопровождал в больницу. Родственница пострадавшей сказала, что женщина - украинка и якобы является всемирно известной моделью, которая была лицом компании Dior.

Медики пока не дают прогнозов о здоровье пострадавшей, ее операция длилась более четырех часов, а возможность ампутации ноги пока не исключается, сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире телеканала 112. По словам медика, у женщины повреждено не только бедро, но и конечности, лицо и глаза, обнаружена травма скелета, пострадали мягкие ткани и внутренние органы.

Кем был погибший

Погибший в результате взрыва - уроженец поселка Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики, гражданин Грузии Тимур Махаури 1978 года рождения. На протяжении последнего года он постоянно проживал в Киеве.

Советник главы МВД Антон Геращенко называет еще два имени, которые использовал погибший - Руслан Папацкория и Али Дабуев. В то же время, в СБУ имя Махаури обозначают как "никнейм", называя погибшего Али Тимаев. По данным грузинских СМИ, еще одно прозвище погибшего - Зона.

Его друг Тимерхан Нунаев рассказал, что Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. СБУ не подтверждает участие Махаури в боевых действиях на востоке Украины, сообщая только, что он "поддерживал дружеские отношения с бойцами АТО". Однако спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что ранее у Махаури было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура - другого неофициального военного формирования, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.

В Грузию из Чечни Махаури перебрался в начале двухтысячных. В Службе безопасности Украины сообщают, что Махаури воевал на стороне Грузии во время грузинско-российской войны (2008 г), а также участвовал в боевых действиях в Дагестане (1999-2000 гг) против российских войск.

Во времена президентства Михаила Саакашвили, он уже получил грузинское гражданство и служил в батальоне спецназначения, передает Hromadske. По данным СМИ, в 2012 году Махаури в Сирии тренировал повстанцев, выступающих против режима Башара Асада.

Тимур Махаури (фото - пресс-служба СБУ)

Геращенко озвучил и некоторые другие данные: около трех лет назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве пяти чеченцев, скрывавшихся от российских спецслужб. Власти Турции и пресса обвинили Махаури в работе на Кремль и ликвидации чеченского террориста, активного участника террористической борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991 - 2006 годах, "героя Абхазии" Шамиля Басаева.



Прокуратура Стамбула тогда потребовала для Махаури пожизненного заключения за "убийство пятерых сторонников чеченских сепаратистов". Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались Следственным комитетом России по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий - Али Осаев - был полпредом Доку Умарова в Турции.

Сам Махаури свою вину отрицал. В общей сложности он провел в турецкой тюрьме 3,5 года. Незадолго до попытки военного переворота в стране, в апреле 2016 года, его оправдали и отпустили.

На родине, в Грузии его называли патриотом, а причастность к террористам или российской ФСБ отрицали. Его поддерживал, в том числе, заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе.

На Махаури уже было совершено три покушения. Одно из них произошло в Тбилиси в марте 2009 года. Тогда его тоже пытались взорвать - самодельным взрывным устройством в подъезде жилого дома.

В Украине в 2017 году Махаури получил условный срок за незаконное хранение оружия. Как заявили в МВД, он "имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами". По делу о незаконном хранении оружия Махаури свою вину признал и заключил соглашение со следствием.

Махаури во время задержания в Киеве зимой 2017 года. Полиция обнаружила у него пистолет Стечкина, который, по данным МВД, был украден в зоне АТО, а также незарегистрированный австрийский Glock (фото - Киев Оперативный)

Российский и чеченский след

Полиция квалифицировала взрыв автомобиля как умышленное убийство, совершенное опасным для жизни окружающих способом. Но в свете установленных обстоятельств и собранных данных полиция может переквалифицировать происшествие как террористический акт.

Махаури боролся с режимом Путина и был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова, подчеркивают в СБУ. Официальная версия и подозреваемые пока озвучены не были, но представители и СБУ, и МВД четко указывают на тот факт, что за Махаури уже долгое время охотились российские и чеченские спецслужбы.

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