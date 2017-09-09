В прошлые сутки в АТО пятеро военных получили ранения

В конце прошлых суток, 8 сентября, обстановка продолжила обостряться - боевики открывают огонь из гранатометов и минометов

В прошлые сутки пятеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Обстановка продолжает обостряться. За сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, все обстрелы были прицельными. Применялись минометы.



Два часа террористы обстреливали силы АТО около Песок и выпустили больше 20 мин разных калибров.



Под гранатометный огонь попали ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка.



Около Марьинки боевики применили 82-мм минометы. Из гранатометов стреляли около Старогнатовки.

На луганском направлении террористы вели огонь из гранатометов около Крымского и Станицы Луганской.

7 сентября в результате боевых действий погиб один военный.

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