В прошлые сутки в АТО пятеро военных получили ранения
В прошлые сутки пятеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Обстановка продолжает обостряться. За сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, все обстрелы были прицельными. Применялись минометы.
Два часа террористы обстреливали силы АТО около Песок и выпустили больше 20 мин разных калибров.
Под гранатометный огонь попали ВСУ в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка.
Около Марьинки боевики применили 82-мм минометы. Из гранатометов стреляли около Старогнатовки.
На луганском направлении террористы вели огонь из гранатометов около Крымского и Станицы Луганской.
7 сентября в результате боевых действий погиб один военный.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 28533
- 15900
- 12327
- 11450
- 8793