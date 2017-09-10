ОБСЕ: Боевики не отвели от линии разграничения 13 Градов и Ураган

СММ ОБСЕ зафиксировала возле поселка Лесное вблизи Луганска 14 реактивных систем залпового огня. В самом Луганске на ремонтной базе находятся 6 танков

Боевики не отвели от линии разграничения 14 реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Речь идет о 13 Градах и одном Урагане.

Тяжелое вооружение террористов наблюдатели зафиксировали возле поселка Лесное, на юго-запад от Луганска.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали шесть танков Т-64 на территории ремонтной базы в Луганске.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще один - ранен. Позже стало известно, что ранение получил еще один боец.

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