ОБСЕ: Боевики не отвели от линии разграничения 13 Градов и Ураган
10.09.2017 15:50
СММ ОБСЕ зафиксировала возле поселка Лесное вблизи Луганска 14 реактивных систем залпового огня. В самом Луганске на ремонтной базе находятся 6 танков
Фото: ЕРА
Боевики не отвели от линии разграничения 14 реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Речь идет о 13 Градах и одном Урагане.
Тяжелое вооружение террористов наблюдатели зафиксировали возле поселка Лесное, на юго-запад от Луганска.
Кроме того, наблюдатели зафиксировали шесть танков Т-64 на территории ремонтной базы в Луганске.
Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки в АТО погиб один украинский военный, еще один - ранен. Позже стало известно, что ранение получил еще один боец.
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