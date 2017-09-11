Под Кропивницким погибли два десантника из 25-й бригады

Пресс-служба ВДВ пока не сообщает, при каких обстоятельствах произошла трагедия

Вчера, 10 сентября, в Кировоградской области погибли два военнослужащих-контрактника из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба десантных войск Вооруженных Сил Украины.

"Проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая", - добавили военные.

Подробностей - в результате чего погибли военные и как - пока не сообщается. По состоянию на 11:50 корреспонденту LIGA.net не удалось получить комментарий Минобороны по этому инциденту.

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