Под Кропивницким погибли два десантника из 25-й бригады
11.09.2017 11:57
Пресс-служба ВДВ пока не сообщает, при каких обстоятельствах произошла трагедия
Вчера, 10 сентября, в Кировоградской области погибли два военнослужащих-контрактника из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба десантных войск Вооруженных Сил Украины.
"Проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая", - добавили военные.
Подробностей - в результате чего погибли военные и как - пока не сообщается. По состоянию на 11:50 корреспонденту LIGA.net не удалось получить комментарий Минобороны по этому инциденту.
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