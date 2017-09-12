Идеи "русского мира": в школах Горловки появится новый предмет

По данным военной агентуры, в 2017-2018 годах учебный предмет "Христианская этика" будет преподаваться в 39 школах временно оккупированной Горловки

В оккупированной Горловке боевики приказали ввести в школах предмет "Христианская этика". Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Митрополит Горловский и Славянский УПЦ МП Митрофан (Никитин, - ред.) благословил проведение подконтрольным ему духовенством курсов подготовки учителей общеобразовательных школ временно оккупированной территории по преподаванию предмета "Христианская этика", - отмечается в сообщении.

По данным военной агентуры, предполагается, что в 2017-2018 годах "Христианская этика" будет преподаваться в 39 учебных заведениях Горловки.

"При согласовании курса с "министерством образования и науки ДНР" в сопроводительной записке было указано, что таким образом, клир Горловской епархии УПЦ МП способствует реализации политики в отношении распространения на временно-оккупированной территории идеологии "русского мира" и формирования соответствующих взглядов среди местной молодежи", - говорится в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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