В Донбассе зафиксировано увеличение активности ДРГ - штаб

В штабе АТО отмечают увеличение количество обстрелов со стороны пророссийских наемников на приморском направлении

В Донбассе по всей линии разграничения наблюдается активность диверсионно-разведывательных групп террористов за последние сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики продолжают оборудовать инженерные сооружения совсем близко к позициям сил АТО.

Пророссийские наемники на приморском направлении увеличили обстрелы позиций ВСУ.

Под вражеским огнем из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе Водяного, Павлополь, Старогнатовка, Лебединского, Гнутово и Талаковка.

"Строго придерживаясь минских договоренностей украинские военные оружие не применяют", - подчеркнули в пресс-центре.

Во временно оккупированной Ясиноватой боевики запретили медикам встречаться с наблюдателями ОБСЕ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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