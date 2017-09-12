Нерушимая стойкость-2017: Украина проводит масштабные учения ВСУ
Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины стартовали военные учения "Нерушимая стойкость-2017". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В ведомстве предупредили об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, ее перемещений, режимных военных объектов и попыток проникновения на их территорию.
В районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами будут сбиваться все замеченные беспилотные летательные аппараты, которые не относятся к учениям. "Лица, осуществлявшие запуск или управлявшими этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - добавили в Генштабе.
Военные предостерегают гражданских от провокаций рядом с в/ч и колоннами военной техники.
"Также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", - подчеркнули в Генштабе.
Учения продлятся до 15 сентября включительно.
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