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Агентам спецслужб РФ в Харьковской области объявили о подозрении

12.09.2017 15:36
Фигурантам дела об агентурной сети российских спецслужб вменят государственную измену
Агентам спецслужб РФ в Харьковской области объявили о подозрении
Фото: пресс-служба СБУ

Предполагаемым участникам агентурной сети российских спецслужб в Харьковской области объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Операцию по задержанию ранее провели сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением спецслужбы в области.

Как было установлено, житель Харьковской области по заданию российских кураторов создал агентурную сеть, состоявшую из 18 человек. В ее составе была агентурно-боевая группа и информаторы, а куратор находился в российском Белгороде.

Правоохранители задержали предполагаемого организатора сети после получения им "тайных данных по разработкам в рамках Государственного оборонного заказа".

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При обысках по месту проживания злоумышленника СБУ изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме того, у него обнаружили 14 носителей информации, в том числе с данными с грифом ограниченного доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Обыски также были проведены по месту жительства других участников сети. У одного из них были найдены координаты тайника с оружием и боеприпасами. Из схрона правоохранители изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Ранее сегодня сообщалось, что в Глуховском районе Сумской области полицейские изъяли у участника антитеррористической операции боевой пистолет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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