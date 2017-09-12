СБУ завершила досудебное расследование по 132 "чиновникам" ЛДНР

Среди сепаратистов, обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, 35 "высокопоставленных чиновников"

Управления СБУ в Луганской и Донецкой областях завершили досудебное следствие в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди сепаратистов, обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, 35 "высокопоставленных чиновников", в частности "министры", "заместители министров", "депутаты", "руководство банковских учреждений", "главы администраций" " командиры военных и военизированных подразделений".

Также в СБУ сообщили, что в Донецкой области следователями ведомства направлен в суд обвинительный материал по главарю террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". "Правоохранители установили, что бывший торговец рыбой стал управлять бандформированиям после ликвидации предыдущего "командира" Моторолы", - сказано в сообщении.

Кроме того, следователи управления СБУ в Луганской области в августе направили в суд обвинительные материалы по поводу очередного сепаратистского функционера - "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта" ЛНР.

"Чиновникам "ДНР/ЛНР" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации, - ред.) и ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма, - ред.) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения, отметили в СБУ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Ранее сотрудники СБУ задержали женщину, назначенную террористами ЛНР "директором" Луганского патронного завода, которая снабжала боевиков патронами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.