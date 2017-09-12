В Италии в кратере вулкана погибла семья с 11-летним ребенком
Семейная пара со своим 11-летним ребенком упали в кратер вулкана Солфатара недалеко от Неаполя в Италии. Об этом сообщает Metro.
Согласно сообщению, ребенок упал в кратер, а мать (42 года) и отец (45 лет) пытались его спасти. Предположительно, они умерли мгновенно.
Однако на данный момент неизвестно, погибла семья в результате экстремальных температур в кратере или вулканических газов.
Второй ребенок, которому 7 лет, сумел убежать в безопасное место, в то время как аварийные экипажи приступили к спасательной операции.
Спасатели сообщили, что, по предварительной информации, люди пересекли барьер безопасности, препятствующий попаданию в кратер.
Ученые Эдинбургского университета недавно выяснили, что на двухкилометровой глубине подо льдами Антарктиды находится крупнейший вулканический массив на планете.
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